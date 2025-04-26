Видео: пуск фонтанов в Петергофе

Фотокорреспондент «Петербургского дневника» Олег Золото побывал на мероприятии Торжественное открытие нового фонтанного сезона состоялось сегодня, 26 апреля, в Государственном музее-заповеднике «Петергоф».
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