Кожевников о «Салавате»: «Поздравляю болельщиков, но на их месте не терял бы адекватность. Да, Козлов сработал, но для новых побед Уфе нужны фундамент и система, а их нет»

Уфимский клуб начал с победы полуфинальную серию Кубка Гагарина с «Локомотивом» (3:1, 1-0). - Александр Викторович, в редакцию идет поток посланий из Башкортостана – болельщики «Салавата Юлаева» празднуют победу в серии со «Спартаком», а также в первом матче серии с «Локомотивом» и отмечают, что ваш прогноз по их клубу не реализовался! – В первую очередь хочу поздравить «Салават» и всю Республику с выходом в полуфинал, где Уфа уже дает бой Ярославлю.