Бочкарев: в электродепо «Столбово» началось строительство ключевых объектов

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил о начале активного возведения подвальных этажей зданий и сооружений основного этапа электродепо «Столбово», предназначенного для обслуживания поездов Сокольнической и будущей Троицкой линий Московского метрополитена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии