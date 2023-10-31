Бочкарев: в электродепо «Столбово» началось строительство ключевых объектов

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил о начале активного возведения подвальных этажей зданий и сооружений основного этапа электродепо «Столбово», предназначенного для обслуживания поездов Сокольнической и будущей Троицкой линий Московского метрополитена.