Сегодня утром пересечении переулка Казачьего и улицы Крестьянской произошло ДТП с участием трёх автомобилей.
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Сегодня утром пересечении переулка Казачьего и улицы Крестьянской произошло ДТП с участием трёх автомобилей.
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