Закон, порядок, государство

730 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Романенко
    нельзя забывать приемщиков металла, сразу видно ворованноеУссурийские транс...
  • Владимир Моргунов
    А ТРАХАТЬСЯ ЖУТЬ КАК ХОЧЕТСЯ. СВОЛОЧЬ ОН А НЕ ТРАХАЛЬ !!"Хотелки запредел...
  • Платон Платонов
    Да уж, история леденящая кровь. Получил номер телефона и не звонит каждые пол часа. Это всё, пипец."Хотелки запредел...

Военно-космическая академия имени Александра Можайского отмечает свое 311-летие

Военно-космическая академия имени Александра Можайского отмечает свое 311-летие

Вуз ведет свою историю от Инженерной школы, сформированной по указу Петра I и ставшей отправной точкой для развития в стране системы подготовки военных инженеров.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх