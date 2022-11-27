Китайский бренд BYD предупредил о повышении стоимости автомобилей. В первую очередь, обозначенными причинами названы, увеличение цен на аккумуляторы и снижение государственных субсидий на покупку автомобилей с электрическими и гибридными силовыми установками.
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