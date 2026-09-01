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Царьград

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Вероника Жерельникова претендует на чемпионство на турнире в октябре

Вероника Жерельникова претендует на чемпионство на турнире в октябре

Роллерша Вероника Жерельникова, мировая рекордсменка в прыжках в высоту, планирует побороться за титул чемпионки мира в Парагвае в октябре.

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