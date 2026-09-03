Модернизация в долг. Директор завода рассказал о сложностях обновления оборудования

Руководитель Новоалтайского завода энергетического оборудования Алексей Карелин считает, что малым производствам нужны доступные программы для покупки современных станков В борьбе за рынок сбыта промышленным предприятиям приходится повышать производительность и качество продукции, а значит — менять оборудование.