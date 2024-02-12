Песков: для Кремля главное, что Шольц и Сунак ознакомились с интервью Путина

Как подчеркнул в беседе с журналистами в понедельник, 12 февраля, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, для Москвы главное, что лидеры западного мира, в частности канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Великобритании Риши Сунак, смогли ознакомиться с содержанием интервью Владимира Путина Такеру Карлсону.