Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 714 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Стас Гулинов
    Забавная тут в комментах  история((( Якобы умный муж, в 10 строчках делающий 30 ошибок в РУССКОМ, учит русских жизни!...Про так называему...
  • Tchernichova Aneta
    в этот раз будут 90% за Путина !!!!!!!!!!!!!! А ты ублюдок!!!!!!!!!КАК ЗАПАД БУДЕТ М...
  • валерий двойнишников
    Нет конечно. Они все под домашним арестом. Политическое поле зачищено до блеска.КАК ЗАПАД БУДЕТ М...

Патриарх Кирилл призвал законодательно запретить склонять женщин к аборту по всей России

Патриарх Кирилл призвал законодательно запретить склонять женщин к аборту по всей России

Закон о запрете склонения женщин к абортам следует принять на федеральном уровне, сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на открытии XI Общецерковного съезда по социальному служению.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх