Строительство в Украине обвалилось на 25,9%: рынок резко затормозил — что происходит и чего ждать дальше

Строительный рынок Украины столкнулся с резким ухудшением показателей. Согласно данным Государственной службы статистики Украины, опубликованным в начале сентября, объем выполненных строительных работ в июле 2026 года сократился на 25,9% по сравнению с июлем 2025 года.