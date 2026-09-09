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Прораб Днепропетровщины

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Строительство в Украине обвалилось на 25,9%: рынок резко затормозил — что происходит и чего ждать дальше

Строительство в Украине обвалилось на 25,9%: рынок резко затормозил — что происходит и чего ждать дальше

Строительный рынок Украины столкнулся с резким ухудшением показателей. Согласно данным Государственной службы статистики Украины, опубликованным в начале сентября, объем выполненных строительных работ в июле 2026 года сократился на 25,9% по сравнению с июлем 2025 года.

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