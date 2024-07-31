Ну как вы, дорогие? Отдохнули? Готовы к последнему июльскому дню? Сегодня, 31 июля, будем отмечать по народному календарю Омельянов день.
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Ну как вы, дорогие? Отдохнули? Готовы к последнему июльскому дню? Сегодня, 31 июля, будем отмечать по народному календарю Омельянов день.