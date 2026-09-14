87-летняя Лидия Федосеева-Шукшина пережила ночной приступ: дочь раскрыла подробности

Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о ночном приступе у актрисы Дочь народной артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что у 87-летней актрисы ночью случился приступ с затруднённым дыханием, из-за чего родственники вызвали скорую помощь.