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87-летняя Лидия Федосеева-Шукшина пережила ночной приступ: дочь раскрыла подробности

87-летняя Лидия Федосеева-Шукшина пережила ночной приступ: дочь раскрыла подробности

Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о ночном приступе у актрисы Дочь народной артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что у 87-летней актрисы ночью случился приступ с затруднённым дыханием, из-за чего родственники вызвали скорую помощь.

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