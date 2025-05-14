Иммерсивные технологии: Как виртуальная реальность меняет наш мир?

Иммерсивные технологии, такие как виртуальная (VR) и дополненная реальность (AR), делают возможным погружение пользователей в альтернативные миры, создавая уникальный контент, который способен затронуть все органы чувств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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