Россия не будет торопиться с признанием "Талибана"

МИД РФ подтвердил, что спешить с выписыванием талибов из числа террористов и признавать их законным правительством Афганистана Россия не будет спешить, разумно ожидая от талибов не сладких речей, как они стали белыми и пушистыми, а конкретных дел.
МИД РФ подтвердил, что спешить с выписыванием талибов из числа террористов и признавать их законным правительством Афганистана Россия не будет спешить, разумно ожидая от талибов не сладких речей, как они стали белыми и пушистыми, а конкретных дел.
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