Браконьеры на снегоходе с санями выловили из Смолино 422 рака

Озеро в черте Челябинска является памятником природы.Улов браконьеров был слишком нескромным. Их масштабная рыбалка на озере Смолино не укрылась от внимания работников службы охраны и регионального надзора ГБУ "Особо охраняемые природные территории Челябинской области".