Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 922 подписчика

Браконьеры на снегоходе с санями выловили из Смолино 422 рака

Браконьеры на снегоходе с санями выловили из Смолино 422 рака

Озеро в черте Челябинска является памятником природы.Улов браконьеров был слишком нескромным. Их масштабная рыбалка на озере Смолино не укрылась от внимания работников службы охраны и регионального надзора ГБУ "Особо охраняемые природные территории Челябинской области".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх