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Татар-информ

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Артём Прокофьев: «У людей большой интерес к выборам»

Артём Прокофьев: «У людей большой интерес к выборам»

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ» Депутат Госдумы России Артём Прокофьев проголосовал сегодня на выборах в Казани в гимназии №96.

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