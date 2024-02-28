Эмуляция сотового телефона… на сотовом телефоне

﻿﻿Многие помнят серию телефонов Siemens 65-75, выпущенную примерно 20 лет назад. На их основе мы проведем необычный эксперимент, написав небольшую управляющую библиотеку на языке C и модифицировав код одной из утилит, встроенных в ОС Linux.