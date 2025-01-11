СМИ: Агутин и Варум могут потерять квартиру в Лос-Анджелесе из-за пожаров

Певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум могут лишиться квартиры в Лос-Анджелесе стоимостью 200 млн рублей из-за масштабных пожаров, которые разрушают город и уже нанесли ущерб на 60 млрд долларов, вынуждая местных жителей эвакуироваться.
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