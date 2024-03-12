ФПБК: Общественник Бородин заявил о своей победе, певицу Орбакайте отменили в Кремле

Общественный деятель и директор Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил о том, как удалось добиться выступления дочери Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте в самом сердце России, святом Кремле.
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