Учимся и анализируем, торговые рекомендации для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 26.07.21

Детали экономического календаря за 23 июля В период минувшей пятницы были опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании, где был зафиксирован их рост в период июня на 0,5%, что на первый взгляд хорошо, но прогнозировали рост на 0,7%.
Детали экономического календаря за 23 июля В период минувшей пятницы были опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании, где был зафиксирован их рост в период июня на 0,5%, что на первый взгляд хорошо, но прогнозировали рост на 0,7%.
Свежие комментарии