Нарышкин предложил СНГ придерживаться принципа "объединяй и веди"

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что странам Содружества Независимых Государств (СНГ) следует объединить усилия для противодействия деструктивной стратегии англосаксов "разделяй и властвуй".
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