South China Morning Post: Китайский пенсионер нашёл $63 тыс. на счету

71-летний житель Китая, проживший 21 год в заброшенных зданиях, случайно обнаружил на своём счёте более 420 тысяч юаней.
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