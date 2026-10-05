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Царьград

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South China Morning Post: Китайский пенсионер нашёл $63 тыс. на счету

South China Morning Post: Китайский пенсионер нашёл $63 тыс. на счету

71-летний житель Китая, проживший 21 год в заброшенных зданиях, случайно обнаружил на своём счёте более 420 тысяч юаней.

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