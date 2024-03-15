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Британская компания создаст лазерную систему контроля плазмы для термоядер...

Британская компания создаст лазерную систему контроля плазмы для термоядер...

Британская компания создаст лазерную систему контроля плазмы для термоядерных реакторов будущегоБританская компания Tokamak Energy заявила, что разрабатывает новую технологию лазерных измерений, которая имеет решающее значение для контроля экстремальных условий внутри реакторов будущих термоядерных электростанций и доставки чистой энергии в сеть.

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