Девять нижегородских проектов победили во Всероссийском конкурсе благоустройства

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 августа, ФедералПресс. Нижегородская область получит 695,4 млн рублей на реализацию проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений.
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