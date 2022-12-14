Новости психиатрии: Сейчас в психушках практически перевелись Наполеоны. Нынешние придурки просто не знают, кто это такой

В библиотеке недовольный читатель громко ругается с библиотекарем: - Дайте срочно мне жалобную книгу! - Му-му подойдет? Сидят два деда, присели в поле по большой нужде.
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