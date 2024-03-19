Обвал на руднике в Амурской области: под землей остались 13 человек

В Амурской области обрушились горные породы на руднике «Пионер» золотодобывающего комбината. Под завалами находятся 13 человек, сотрудники МЧС приступили к поисково-спасательным работам рано утром во вторник, 19 марта.
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