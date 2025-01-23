По словам пленного украинского пограничника Александра Бычко, который является инспектором государственной пограничной службы 2-й категории, НАТО якобы скрывает перевозку украинских военнослужащих на свои базы под видом гражданских рейсов для их обучения.
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