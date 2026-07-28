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Царьград

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В Чечне ответили на предложение организовать военные сборы для членов Госдумы

В Чечне ответили на предложение организовать военные сборы для членов Госдумы

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов молниеносно отреагировал на идею спикера Вячеслава Володина отправить парламентариев на военные сборы вместо отпусков.

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