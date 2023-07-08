Театр абсурда

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  • Мария
    Всё верно. У нас развелось полно психопатов и кликуш, нагнетающих массовую истерию.Фсёпрапала
  • Олег Салов
    Это что за хрень,точно театр абсурда.Фсёпрапала
  • Владимир Алтайцев
    опять фуеплёт  пишет муру  бредовую,издеваясь над русским языком.Фсёпрапала

Ничего странного, просто активируются СБУшные закладки...

Ничего странного, просто активируются СБУшные закладки...

  Обратите внимание, камрады, как задорно и радостно скачут против России практически все адекватно-умеренные укроиньци, исключений нет.

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Комментарии
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Сергей Зиновьев
Дурдом, бля... На каникулах
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19 час.
Леонид Буравлев
Бля! Порядок в стране будет? Или так и продолжится грызня между &quot;башнями Кремля&quot;?Вообще в Кремле всегда одна башня была Главная -Спасская!)) А если их до хера стало, то пора лишнии башни сносить!
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19 час.
Владимир Алтайцев
что за бред здесь напечатан?
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19 час.

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