Обратите внимание, камрады, как задорно и радостно скачут против России практически все адекватно-умеренные укроиньци, исключений нет.
Ничего странного, просто активируются СБУшные закладки...
Комментарии
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Сергей Зиновьев
Дурдом, бля... На каникулах
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19 час.
Леонид Буравлев
Бля! Порядок в стране будет? Или так и продолжится грызня между "башнями Кремля"?Вообще в Кремле всегда одна башня была Главная -Спасская!)) А если их до хера стало, то пора лишнии башни сносить!
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19 час.
Владимир Алтайцев
что за бред здесь напечатан?
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19 час.
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