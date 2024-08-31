Ученый цвет: где в мозге обитает любовь и зачем нужна лазерная завеса

Как технология анализа космических веществ помогает диагностировать рак груди, почему учёные пересмотрели знакомое всем со школы определение фотосинтеза, для чего будут применять лазерную завесу, где в мозге расположена любовь и зачем нужны «мозговые часы», читайте в рейтинге новостей науки за неделю, подготовленном «Известиями».
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