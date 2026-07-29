Под прицелом
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Под прицелом

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«Извините, ошиблись»: Киев просит прощения у Ирана за атаку судна в Каспийском море

«Извините, ошиблись»: Киев просит прощения у Ирана за атаку судна в Каспийском море

«Извините, ошиблись»: Киев просит прощения у Ирана за атаку судна в Каспийском море Глава МИД Украины Андрей Сибига провел разговор с министром иностранных дел Ирана и заявил, что «Украина никогда не имела цели наносить удары по гражданским судам или людям».

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