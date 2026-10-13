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Политолог Панкратов: власти Германии должны отвечать за последствия своего курса

Политолог Панкратов: власти Германии должны отвечать за последствия своего курса

Заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы, политолог Руслан Панкратов выразил мнение, что канцлер Германии Фридрих Мерц должен объяснить гражданам экономические последствия решений своего правительства и обосновать необходимость дополнительной финансовой нагрузки.

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