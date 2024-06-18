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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Диаш о Португалии на Евро: «Роналду показывает своим примером, что мечты сбываются. Мы готовы к турниру» 

Сегодня португальцы сыграют с Чехией в рамках 1-го тура группового этапа. «Своим примером Криштиану Роналду показывает, что мечты сбываются.

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