Белый дом дал Киеву на контрнаступ шесть-восемь недель

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 3 октября, заявил, что на проведение контрнаступления у Украины остается порядка шести-восьми недель в зависимости от погоды, – сообщают СМИ .