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Царьград

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Атака ВСУ на курорт под Геленджиком: 6 погибших, включая 3 детей

Атака ВСУ на курорт под Геленджиком: 6 погибших, включая 3 детей

Украинские беспилотные летательные аппараты совершили атаку на территорию курортного села 3 августа. Согласно уточнённым данным, в результате удара БПЛА в Архипо-Осиповке погибли шесть человек, включая троих детей.

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