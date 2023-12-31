Залужному предложили стать почётным главой российского государственного института

Политнавигатор Российский политолог Алексей Чадаев направил открытое письмо главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному с предложением возглавить Институт философии (ИФ) РАН, подавляющее число сотрудников которого поддерживают Украину.
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