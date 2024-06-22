Рассказываем и показываем, как сохранить легкость и гибкость в домашних условиях.

Гипотрофия, или снижение подвижности, стала проклятием всех спортсменов, находящихся на карантине. Во время пандемии мы как никогда соскучились по бегу, растяжке и силовым тренировкам, но нам точно не следует сидеть на месте.
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