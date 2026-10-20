Стало известно, кому сливал секретные данные бывший глава БНД. Не Путину и даже не Алиеву (как заявлялось изначально), а Израилю.
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А как на этот счет дела обстоят у нас в России? Неужели после отбытия Чубайса и прочих важных гос. чиновников на Землю обетованную, таких "смотрящих" , рулящих и следящих не осталось? Очень это сомнительно, даже, скорее, невозможно. .
"Если в кране нет воды... " Люди то давно знали где корень зла, вся история человечества свидетельствует об этом.