Российский НПЗ приостановил работу из-за паводка

Орский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) приостановил работу в связи с аномальным паводком. Представители предприятия отметили, что данное решение связано, в первую очередь, с безопасностью труда на производстве.
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