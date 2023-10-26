Будет вкусно
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Вот такими должны быть Осетинские пироги!

Вот такими должны быть Осетинские пироги!

Хочу показать вам рецепт бесподобных Осетинских пирогов с удивительно вкусной начинкой. Пироги готовятся довольно просто, ну а результат превзойдет все ваши ожидания, и я уверен, что это будет самая вкусная выпечка, которую вы когда-либо пробовали.

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Комментарии
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Э
Эмма
Ну не делают осетинские пироги с моцареллой и копченым сыром))))))))))))))))
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3 д.

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