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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирской области 11 участников СВО получили допобразование по губернаторскому сертификату

В Новосибирской области 11 участников СВО получили допобразование по губернаторскому сертификату

Как отметила министр образования Новосибирской области Мария Жафярова, министерство предлагает получить дополнительное профессиональное образование или профессиональное обучение на базе Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП НСО) и профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования региона, а также на базе  Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников образования (НИПКиПРО).

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