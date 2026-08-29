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Царьград

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Наводнение в Непале: группа украинцев пропала без вести

Наводнение в Непале: группа украинцев пропала без вести

Украинка, мечтавшая о путешествии к горе Кайлас в Китае, пропала во время наводнения 26 августа на границе с Непалом.

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