Наводнение в Непале: группа украинцев пропала без вести

Украинка, мечтавшая о путешествии к горе Кайлас в Китае, пропала во время наводнения 26 августа на границе с Непалом.
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