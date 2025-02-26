«Известия»: у 14 производителей нашли фальсификат молочной продукции

У 14 российских производителей молочной продукции найден фальсификат. Как отмечается, изготовители выдавали за натуральные масло и творог товары с запрещённой трансглютаминазой, а также со стеринами и с растительными жирами.
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