СТРАНА: без эксгумации жертв Волынской резни Украине нечего мечтать о вступлении в ЕС

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что без решения вопросов по эксгумации останков поляков, погибших во время Волынской резни, Киеву «нечего мечтать о вступлении в Европейский союз».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии