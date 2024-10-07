«Около 10 вечера я сажусь за сериал и до 4 утра я ем»: Мария Шумакова призналась, что страдала от обжорства

Полгода назад Мария Шумакова впервые стала мамой и с тех пор она активно приходит в форму. А на днях актриса призналась, что с детства страдала от обжорства – она могла есть без остановки ночью на протяжении нескольких часов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии