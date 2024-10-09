Белоусов предотвратил крупное вторжение: До 3000 солдат оказались "замурованы". "Элитную" бригаду уничтожили "на полпути"

Буквально несколько часов назад в Сети появились кадры объективного контроля поражения крупного ПВД противника - ракеты, предварительно "Искандеры", прилетели по территории промышленного предприятия в Павлограде.
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