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Штаты не дают Киеву лицензию на ракеты, зная продажность украинцев – американский эксперт

Штаты не дают Киеву лицензию на ракеты, зная продажность украинцев – американский эксперт

США не хотят передавать Украине лецензию на производство противоракет к ЗРК Patriot, потому что уверены, что чувствительные данные ненадолго задержатся в руках украинцев и утекут «руки врагов».

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Николай Герасименко
Николай Герасименкоизменено

Да пусть дают! Во-первых, наличие лицензии, ещё не делает возможным шароварникам производить противоракеты. Во-вторых, нашей разведке эти проектные документы пригодятся для изучения и производства вооружения против их ракет.🚀