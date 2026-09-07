Штаты не дают Киеву лицензию на ракеты, зная продажность украинцев – американский эксперт

США не хотят передавать Украине лецензию на производство противоракет к ЗРК Patriot, потому что уверены, что чувствительные данные ненадолго задержатся в руках украинцев и утекут «руки врагов».
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Да пусть дают! Во-первых, наличие лицензии, ещё не делает возможным шароварникам производить противоракеты. Во-вторых, нашей разведке эти проектные документы пригодятся для изучения и производства вооружения против их ракет.🚀