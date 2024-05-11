Какую лодку выбрать для рыбалки

Лодка — необязательное, но очень полезное плавсредство для рыбалки. С ее помощью можно добраться до недоступных «пешим» рыбакам мест водоема, быстро перемещаться между локациями, да и рыбачить можно прямо с лодки в местах с большой глубиной.
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