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Какую лодку выбрать для рыбалки

Какую лодку выбрать для рыбалки

Лодка — необязательное, но очень полезное плавсредство для рыбалки. С ее помощью можно добраться до недоступных «пешим» рыбакам мест водоема, быстро перемещаться между локациями, да и рыбачить можно прямо с лодки в местах с большой глубиной.

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