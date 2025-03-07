В Смоленской области Федерация футбола опровергла сообщения в социальных сетях о растратах госсубсидий

В региональной федерации футбола опровергли информацию о проверке правоохранительных органов. Ранее в ряде интернет-ресурсов появилась информация о том, что якобы глав четырех региональных футбольных федераций России заподозрили в растрате государственных субсидий и грантов.
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